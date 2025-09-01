xs
ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 53,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 เวลา 12:34 น. (ครั้งที่ 9) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 53,100.00 บาท รับซื้อ 53,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 53,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 51,938.16 บาท