Toyota เผยยอดขายรถยนต์ ก.ค.68 เพิ่มขึ้น 5.8% อยู่ที่ 49,102 คัน

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือ Toyota กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2568 อยู่ที่ 49,102 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
รถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 18,760 คัน เพิ่มขึ้น 13.3 เปอร์เซ็นต์ โดยในส่วนนี้มีรถยนต์ HEV หรือ รถไฮบริดมียอดขาย 11,144 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24 เปอร์เซ็นต์ และมียอดขายสะสม 7 เดือนแรกของปี 2568 ถึง 78,354 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง 51 เปอร์เซ็นต์ ของตลาด xEV ทั้งหมด
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 30,342 คัน เพิ่มขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์
รถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด 14,842 คัน ลดลง 8 เปอร์เซ็นต์
รถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 18,760 คัน เพิ่มขึ้น 13.3 เปอร์เซ็นต์ โดยในส่วนนี้มีรถยนต์ HEV หรือ รถไฮบริดมียอดขาย 11,144 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24 เปอร์เซ็นต์ และมียอดขายสะสม 7 เดือนแรกของปี 2568 ถึง 78,354 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง 51 เปอร์เซ็นต์ ของตลาด xEV ทั้งหมด
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 30,342 คัน เพิ่มขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์
รถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด 14,842 คัน ลดลง 8 เปอร์เซ็นต์