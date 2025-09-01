ตม.สระแก้วแจงเปิดด่านคลองลึกวานนี้ เป็นการอนุโลมคนตกค้างกลับบ้านเท่านั้น

ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 - 16.00 น.นั้น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงว่า เป็นการอนุโลมให้กับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ เป็นวันสุดท้าย โดยมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาเป็นประการอื่น ขอยืนยันว่า ทุกจุดผ่านแดนฯ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ยังคงปิดเช่นเดิม
