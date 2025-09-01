รฟท.แจ้งเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย 6 ขบวนรถไฟหาดใหญ่-สุไหงโกลก คาดเปิดบริการปกติเที่ยงนี้

จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดเผายางรถยนต์ 5 อำเภอ 6 จุดในจ.นราธิวาส ตั้งแต่เวลา 19.50 น.ของคืนวันที่ 31 สิงหาคม ถึงเวลา 00.30 น.ของคืนวันที่ 1 กันยายน 68 ทำให้คนเจ็บ 2 คน รถยนต์เสียหาย 1 คัน กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้ 6 คนนั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งผ่านเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (1 กันยายน 2568) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับแจ้งว่า พบวัตถุต้องสงสัยบริเวณทางรถไฟ ระหว่างสถานีสุไหงปาดี – โต๊ะเด็ง จังหวัดนราธิวาส โดยตรวจพบห่างจากแนวทางรถไฟประมาณ 50 เมตร ซึ่งทันทีที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงรีบดำเนินการปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางการเดินรถ พร้อมทั้งประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบเส้นทางอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ คาดว่า เปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันนี้
