สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงนี้ ฝนตกเล็กน้อยลาดกระบัง หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยเขตลาดกระบัง หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขต สะพานสูง 7.5 มิลลิเมตร