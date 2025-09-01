xs
xsm
sm
md
lg

ผู้นำยูเครนปฏิเสธจัดตั้งเขตกันชนกับรัสเซีย ชี้ไม่ใช่แนวคิดสงครามสมัยใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ปฏิเสธแนวคิดให้จัดตั้งเขตกันชนกับประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพ โดยให้เหตุผลว่า เป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสงครามสมัยใหม่