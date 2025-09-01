"วันนอร์" ยันสภาฯ พร้อมรับเรื่องโหวตเลือกนายกฯ แต่ไม่น่าทัน 3 ก.ย.นี้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวกลางในการรับเรื่องจากพรรคการเมือง ที่มีความพร้อมในการเสนอชื่อนายก ฯ แต่เมื่อพิจารณาตามข่าวที่ออกมาว่า พรรคประชาชน จะมีการประชุมตัดสินใจในช่วงบ่ายวันนี้ (1 ก.ย. 2568) ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะทันวันที่ 3 กันยายน 2568 เนื่องจากหากมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จะต้องแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทำให้จะเหลือวันที่ 4 - 5 กันยายน 2568 ที่จะมีความเป็นไปได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม สภาฯ ก็พร้อม เพราะได้มีการนัดหมายประชุมไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน 2568 แต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วนต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาอยู่ดี
อย่างไรก็ตาม สภาฯ ก็พร้อม เพราะได้มีการนัดหมายประชุมไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน 2568 แต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วนต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาอยู่ดี