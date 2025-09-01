ข่าวจริง! ไข้รากสาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายบุหรี่จี้ มีผลข้างเคียงจนเสียชีวิตได้

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ไข้รากสาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายบุหรี่จี้ มีผลข้างเคียงจนเสียชีวิตได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ไข้รากสาดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต และตรวจพบรอยแผลคล้ายบุหรี่จี้ หากไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไตวาย ตับวาย ปอดอักเสบ (ARDS) หรือสมองอักเสบ มีอัตราการเสียชีวิตสูง หากรักษาล่าช้า
