ลอบบึ้ม! ตู้เอทีเอ็มแบงก์อิสลามฯ กลางเมืองปัตตานี โชคดีไม่มีเจ็บ-ตาย

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี รับแจ้งว่า เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาปูยุด หมู่ 3 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่า ตู้เอทีเอ็มได้รับความเสียหายยับเยินจากแรงระเบิด ร้านค้าใกล้เคียงกระจกแตกหลายบาน ขณะเดียวกัน ยังพบเศษชิ้นส่วนระเบิดตกเกลื่อนในบริเวณ เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า มีคนร้ายราว 4 คน ใช้อาวุธปืนสงครามและปิดบังใบหน้า แบ่งหน้าที่กันลงมือ โดยกลุ่มหนึ่งติดตั้งวัตถุระเบิดที่ตู้เอทีเอ็ม อีกกลุ่มคอยคุ้มกัน พร้อมยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดเพื่อข่มขู่ประชาชน ก่อนหลบหนีไปในความมืด ไม่นานหลังจากนั้น เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
