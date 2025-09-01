xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยที่สายไหม มีนบุรี สะพานสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตสายไหม มีนบุรี สะพานสูง คลองสามวาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขต สะพานสูง 7.5 มิลลิเมตร