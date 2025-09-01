ฮั่วเซ่งเฮงชี้ราคาทองโลกขึ้นต่อเนื่อง ผลจากดัชนีบริโภคสหรัฐฯ เป็นไปตามคาด

เว็บไซต์ ฮั่วเซ่งเฮง เปิดเผยว่า ทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้นต่อเนื่อง จากการที่ดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน ทั่วไปของสหรัฐฯ เทียบรายเดือนออกมาตามนักวิเคราะห์คาดที่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ และ 2.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่งผลให้ตลาดคาดว่า เฟดจะสามารถลดดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2568
ขณะที่ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีของลิซ่า คุก นามว่า นาย เจีย ค็อบบ์ ชะลอการตัดสินคดีที่ทรัมป์พยายามปลดลิซ่า คุก ผู้ว่าเฟด ออกจากตำแหน่ง และยังไม่มีความชัดเจนว่า ลิซ่า คุก จะได้รับสิทธิให้ศาลสั่งคุ้มครองเพื่อให้สามารถดำรงตำแหน่งตามปกติในระหว่างพิจารณาคดีได้หรือไม่
นอกจากนี้ นาง แมรี ดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ระบุว่า เฟดพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากภาษีศุลกากรอาจเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเฟดไม่อาจรอความแน่นอนของเงินเฟ้อได้เนื่องจากอาจทำให้ตลาดแรงงานได้รับความเสียหาย
