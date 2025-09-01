xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +1.15 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 6,981.54 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (1 ก.ย.) ดัชนี set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,237.76 จุด ปรับขึ้น 1.15 หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.09 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 6,981.54 ล้านบาท