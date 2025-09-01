xs
อินโดฯ ลาดตระเวนเข้มจาการ์ตา สร้างความเชื่อมั่น ปชช.จากเหตุประท้วงกลางเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ตำรวจและทหารอินโดนีเซียลาดตระเวนในกรุงจาการ์ตา ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศ จากการประท้วงต่อต้านสิทธิพิเศษของสมาชิกรัฐสภา

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจกรุงจาร์กาตา ตั้งจุดตรวจหลายแห่งทั่วเมืองหลวง และกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบลาดตระเวน พร้อมทั้งประจำการตามสถานที่สำคัญหลายแห่ง เพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ขณะที่กองทัพอินโดนีเซียส่งทหารลาดตระเวนเช่นกัน