แผ่นดินไหว 6.0 ริกเตอร์ ในอัฟกานิสถาน ดับแล้วอย่างน้อย 20 เจ็บกว่า 100 ราย

สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 6.0 ตามมาตราริกเตรอ์ ทางฝั่งตะวันออกของอัฟกานิสถาน ใกล้ชายแดนปากีสถาน เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (31 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยเบื้องต้น มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย และมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 คน โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใกล้เมืองจาลาลาบัด จังหวัดนันการ์ฮาร์ ลึกลงไปใต้พื้นดิน 8 กิโลเมตร
จากนั้นอีกประมาณ 20 นาทีถัดมา เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่ 2 ในจังหวัดเดียวกัน โดยมีความรุนแรง 4.5 ริกเตอร์ และมีความลึก 10 กิโลเมตร ทำให้บ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนพังถล่ม
ทั้งนี้ คาดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจะสูงขึ้นอีก ขณะที่รัฐบาลทาลิบันได้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรด้านมนุษยธรรมในความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเทือกเขา โดยบางพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ทางอากาศเท่านั้น เนื่องจากดินถล่มและน้ำท่วม
จากนั้นอีกประมาณ 20 นาทีถัดมา เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่ 2 ในจังหวัดเดียวกัน โดยมีความรุนแรง 4.5 ริกเตอร์ และมีความลึก 10 กิโลเมตร ทำให้บ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนพังถล่ม
ทั้งนี้ คาดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจะสูงขึ้นอีก ขณะที่รัฐบาลทาลิบันได้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรด้านมนุษยธรรมในความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเทือกเขา โดยบางพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ทางอากาศเท่านั้น เนื่องจากดินถล่มและน้ำท่วม