ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 53,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 เวลา 09:01 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 52,800.00 บาท รับซื้อ 52,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 53,600.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 51,650.12 บาท