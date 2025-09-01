ไทยพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์ หลังไทย-กัมพูชา ยังตรึงกำลังแนวที่มั่น

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานการณ์โดยรวม กองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
ส่วนการดูแลผู้อพยพ อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน 5 ศูนย์ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 1 ศูนย์ 78 คน และในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 4 ศูนย์ 510 คน ปัจจุบันมียอด 588 คน เนื่องจาก มีความวิตกกังวล ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เยี่ยมให้กำลังใจทีมพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนา เปิดครัววันที่ 2 สนับสนุนจัดหาวัสดุ มาประกอบอาหาร และเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน จำนวน 29 หลังคาเรือน ณ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
