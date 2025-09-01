xs
08.54 น. รถชนกันบน ถ.มอเตอร์เวย์ สาย 7 ขาเข้า ขวางช่องทางขวา ทำรถติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (1 ก.ย.) เวลา 08.54 น. เกิดอุบัติเหตุรถชน ไม่ทราบคู่กรณี บนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ฝั่งขาเข้า จากด่านเก็บเงินพนัสนิคม ถึงจุดพักรถมอเตอร์เวย์ กม.49 ที่ กม.55+800 ทำให้ขวางช่องทางขวา ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวถึงรถติดขัด