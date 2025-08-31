"สุชาติ" แจงลา ครม.นัดพิเศษ ติดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี แจ้งนัดประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุม 7 คน ซึ่งปรากฏชื่อ นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ แจ้งลาประชุม ครม.นัดพิเศษด้วย
โดยได้มีการเปิดเผยใบลาของนายสุชาติ ที่ส่งหนังสือแจ้งลาประชุม ครม. เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากติดภารกิจเป็นประธานในพิธีวันภาษาไทยแห่งชาติ 2568 จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว