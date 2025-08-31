ดีเดย์ 1 ก.ย. สรรพากรเปิดให้บริการระบบใหม่ ยกระดับภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีธุรกิจเฉพาะ

นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียมเปิดให้บริการระบบ "D-VAT & SBT" ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ยกระดับการให้บริการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ มุ่งเน้นแนวคิด Taxpayer Centric หรือการให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง พร้อมพัฒนารูปแบบบริการดิจิทัลแบบ End-to-End ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย
โดยระบบ D-VAT & SBT เป็นการบูรณาการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้อยู่ในระบบเดียวกันในรูปแบบดิจิทัล แบบ End-to-End ตั้งแต่การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน การยื่นคำขอ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การพิจารณาคืนภาษี จนถึงการคืนภาษี เพื่อให้บริการผู้เสียภาษี และเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Design Thinking มาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจผู้ใช้บริการ วิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม และหาแนวทางแก้ไขที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้นำ Agile Methodology มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ซึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับ UX/UI (User Experience/User Interface) โดยกรมสรรพากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่าง ได้มีส่วนร่วมพัฒนางานและทดลองใช้งานระบบ พร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ระบบใช้งานง่าย ลดความซับซ้อน และสามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
"ระบบ D-VAT & SBT จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะได้ด้วยตนเองแบบ Anywhere Anytime Any Device ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมสรรพากรในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษี ระบบ D-VAT & SBT ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญของกรมสรรพากรในด้านนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้ดียิ่งขึ้น"