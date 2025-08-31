"ชูศักดิ์"ยันเพื่อไทยไม่เลือก กก.บห.ชุดใหม่ "แพทองธาร"เป็น หน.พรรคตามเดิม

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะต้องหลุดจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลให้ น.ส.แพทองธาร หลุดจากความเป็นรัฐมนตรี แต่ในส่วนของหัวหน้าพรรคนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไว้ โดยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ให้ น.ส.แพทองธาร เป็นหัวหน้าพรรคเช่นเดิม
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก็พ้นไป เรื่องนี้ได้มีการตีความไปแล้ว