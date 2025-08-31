"ชวน" ยันไม่มีแนวคิดหนุนภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล

นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงการจัดตั้งรัฐบาล โดยเลี่ยงการตอบคำถาม และบอกว่า วันนี้มีการชุมนุมชาวตรัง
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มองอย่างไรถึงการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล นายชวน กล่าวเพียงว่า ตนไม่ได้ติดตาม และส่วนตัวไม่ได้สนใจเรื่องที่จะไปนั่งรัฐบาล เพราะฉะนั้นมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับตน ขอให้อย่าไปเชื่อ ไม่เคยมีใครมาเจรจา หรือมีความคิดจะไปเจรจากับใคร
เมื่อถามต่อว่า ยังไม่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตน เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค ขอให้ไปถามกรรมการบริหารพรรค แต่ส่วนตัวของตนไม่ได้มีความคิดจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลอะไรกับใคร