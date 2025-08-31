สถานทูตไทยและอีกหลายประเทศเตือนพลเมืองเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมในอินโดฯ

สถานทูตหลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมในอินโดนีเซีย หลังจากเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้ทวีความรุนแรงและลุกลามออกไปนอกกรุงจากาตาร์ เมืองหลวง ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย ด้านประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต อินโดนีเซีย ต้องยกเลิกการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างกะทันหัน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวานนี้ (30 ส.ค.) ว่า "ตามที่ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุชุมนุมประท้วงของแรงงานและนักศึกษาอินโดนีเซียในหลายพื้นที่ อาทิ กรุงจาการ์ตา เมืองบันดุง เมืองสุราการ์ตา เมืองสุราบายา และเมืองเมดาน นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้คนไทยที่กำลังเดินทางมายังอินโดนีเซีย และคนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม และติดตามข่าวสารจากทางการอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +62 811 186 253 ตลอด 24 ชั่วโมง"
ด้านสถานทูตจีนในกรุงจาการ์ตาเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวของฝูงชนในช่วงสุดสัปดาห์ โดยการประท้วงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียต้องยกเลิกการเดินทางเยือนประเทศจีน
"พลเมืองและหน่วยงานต่างๆ ควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตามสถานการณ์ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ประท้วงและพื้นที่ชุมนุม รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น" สถานทูตระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ณ กรุงจาการ์ตาได้ออกคำแนะนำให้ชาวสิงคโปร์ที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซียหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาล รวมถึงการรวมตัวของฝูงชนจำนวนมาก
โดยสถานทูตสิงคโปร์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ ระบุว่า "ท่านควรเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารจากสื่อท้องถิ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่" พร้อมกับเสริมว่า "ท่านควรติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง เพื่อให้พวกเขาทราบว่าท่านปลอดภัยดี"
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยวานนี้ว่า มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย หลังผู้ประท้วงจุดไฟเผาอาคารรัฐสภาในมากัสซาร์ เมืองหลวงของจังหวัดสุลาเวสีใต้
การประท้วงเริ่มขึ้นในกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับเงินเดือนของสมาชิกสภา โดยเหตุการณ์บานปลายเมื่อวันศุกร์ หลังรถหุ้มเกราะของตำรวจชนและทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิต
ขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่า ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เดิมที ประธานาธิบดีปราโบโวมีกำหนดเข้าร่วมพิธีสวนสนาม "วันแห่งชัยชนะ" (Victory Day) ที่ประเทศจีนในวันที่ 3 กันยายน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากการยอมจำนนอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น