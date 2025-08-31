เตือน! มิจฉาชีพหลอกลงทุนหุ้น OR

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่าง 22 – 28 สิงหาคม 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 973,310 ข้อความ โดยมีข้อความต้องตรวจสอบ 793 ข้อความ ช่องทางพบเบาะแสมากสุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 767 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official 11 ข้อความ ช่องทาง Website 15 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 191 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 74 เรื่อง
ในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1. เรื่อง OR เปิดให้ลงทะเบียนร่วมลงทุนหุ้นสามัญ ผ่านเพจ AMZ – New Investor Online 2. เรื่อง ปปง. เร่งทยอยคืนทรัพย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคอลเซ็นเตอร์ ติดต่อผ่านเพจ Financial Management Assistance Office 3. เรื่อง ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่าน Line ID 0613800848 4. เรื่อง SET เปิดให้ศึกษาเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สภาวะตลาดหุ้น 5. เรื่อง SET Thailand ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ผ่านไอดีไลน์ @799xsbkk 6. เรื่อง SET เปิดให้เรียนเทรดหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบมีใบสำเร็จการศึกษามอบให้ ลงทะเบียนได้ที่เพจ “ความรู้ เรื่องหุ้น” 7. เรื่อง SET เปิดลงทะเบียน เรียนเทรดหุ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเพจ ชีพจรหุ้น 8.เรื่อง ปปง. เปิดลงทะเบียนขอรับเงินที่ถูกหลอกลวงคืน ผ่านเพจ Protect and assist online victims 9. เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เปิดเพจเฟซบุ๊กสำรอง ชื่อ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice Thailand และ 10. ปปง. เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับทรัพย์สินคืนจากมิจฉาชีพ ผ่านเพจ Assistance for personnel affected by social media V.1
เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประชาชนสนใจมากที่สุด จาก 10 อันดับ พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการชักชวนลงทุนหุ้นในหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ การให้บริการของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลที่เชื่อและแชร์ข้อมูลส่งต่อกันไปเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้
ทั้งนี้ เรื่อง "OR เปิดให้ลงทะเบียนร่วมลงทุนหุ้นสามัญ ผ่านเพจ AMZ – New Investor Online" กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กระทรวงพลังงาน เป็นข้อมูลเท็จ โดยขอชี้แจงว่า กรณีที่มีเพจเฟซบุ๊ก AMZ – New Investor Online ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลงทุนหุ้นสามัญ เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ โดย OR ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้น หรือการลงทุนในลักษณะนี้แต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และใช้ความระมัดระวังในการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ