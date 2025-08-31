"ภูมิธรรม"ลาประชุม ก.ตร. นำทีมเพื่อไทยหารือประชาชน

การหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรคประชาชน ช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้โหวตนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยจะมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้ส่งหนังสือลาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในวันนี้เวลา 15.00 น. แล้ว นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค นางสาวจิราพร สินธุไพร รองหัวหน้าพรรค พร้อมมีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ส่วนพรรคประชาชน มีรายงานว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย