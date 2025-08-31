นครบาลตั้งด่านป้องกันเหตุ-ดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ชุมนุม

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 เปิดเผยถึงแผนการดูแลการชุมนุมในวันนี้ (31 ส.ค.) กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประสานงานผู้จัดการชุมนุม กทม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดูแลการชุมนุมทั้งด้านความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุม ประชาชนที่สัญจรโดยรอบ และจัดการจราจรให้เป็นปกติที่สุด โดยมีการปรับแผนการจราจรเพิ่มเติมจากคราวก่อน เปิดให้มีเซอร์วิสเลนหรือช่องทางพิเศษฉุกเฉิน ป้องกันการปิดล็อกพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ประสานศูนย์ส่งกลับและสำนักการแพทย์ กทม. เข้ามาช่วยดูแลปฐมพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยด้วย
วันนี้นอกจากนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ชุด EOD และทีม K-9 เข้ามาช่วยตรวจความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วย เบื้องต้นการจราจรยังอยู่ในระดับปกติ หากผู้ชุมนุมหนาแน่นก็ไม่ต้องกังวล กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดทำเซอร์วิสเลนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และได้รับความร่วมมือจากผู้ชุมนุมจะไม่ปิดถนนแบบ 100% ฉะนั้นการจราจรบริเวณนี้ ช่วงบ่ายอาจชะลอลงบ้าง แต่รถยังเคลื่อนตัวได้
สำหรับการดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านป้องกันเหตุและเฝ้าระวังทุกทิศทางรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และแกนนำผู้ชุมนุมได้แจ้งแผนการชุมนุมและสคริปต์การปราศรัย ยืนยันว่าเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย