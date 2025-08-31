xs
xsm
sm
md
lg

ภูมิใจไทยนัดประชุมพรุ่งนี้ ประเมินสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมพรรคประจำสัปดาห์ วันพรุ่งนี้ (1 ก.ย.) เวลา 15.00 น. คาดว่าน่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาล หลังเดินสายขอเสียงสนับสนุนจาก สส.พรรคการเมืองอื่น