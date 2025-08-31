xs
"ศุภชัย"ถาม อดีตนายกฯ ผิดจริยธรรม ขาดคุณสมบัติเป็น หน.พรรค กก.บห.ต้องพ้นตำแหน่งด้วยหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถามอดีตนายกรัฐมนตรี ว่า

นายกฯ พ้นจากหน้าที่เพราะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายกฯ เป็นหัวหน้าพรรค ถูกศาลวินิจฉัยว่า ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรค ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับพรรคหรือไม่?

เมื่อหัวหน้าพรรค พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยใช่หรือไม่?