ผู้นำอินโดฯ ยกเลิกเยือนจีน หลังเหตุประท้วงบานปลาย

ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซียยกเลิกกำหนดการเดินทางเยือนจีน เนื่องจากเหตุประท้วงในอินโดนีเซียบานปลาย มีรัฐสภาท้องถิ่นถูกวางเพลิงหลายแห่ง
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีปราโบโว มีกำหนดการเข้าร่วมชมขบวนพาเหรดเนื่องในวันชัยชนะที่จีน ในวันที่ 3 กันยายน ฉลองครบ 80 ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โฆษกประธานาธิบดีออกคลิปแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่า ประธานาธิบดีต้องการเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศด้วยตนเองและหาทางออกที่ดีที่สุด จึงได้ขออภัยต่อรัฐบาลจีนว่า ไม่สามารถเดินทางไปตามคำเชิญได้ นอกจากนี้ประธานาธิบดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องยกเลิกกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 80 (UNGA80) ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเดือนกันยายนด้วย
การประท้วงในอินโดนีเซียเริ่มขึ้นในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม โดยมีชนวนเหตุจากความไม่พอใจเรื่องการเสนอขึ้นค่าที่พักรายเดือนให้แก่สมาชิกรัฐสภา คิดเป็น 10 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำในกรุงจาการ์ตา ซึ่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว จากนั้นเกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างออนไลน์ถูกรถหุ้มเกราะของตำรวจชนเสียชีวิต กระตุ้นให้ผู้คนออกมาชุมนุมในเมืองหลวง และบานปลายไปอีกหลายพื้นที่ เป็นบททดสอบใหญ่ครั้งแรกของรัฐบาลปราโบโวที่ขึ้นบริหารประเทศมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เมื่อเช้าวันเสาร์ผู้ประท้วงได้วางเพลิงอาคารรัฐสภาในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตก จังหวัดชวากลาง และจังหวัดชวาตะวันตก ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมใน 2 จังหวัดแรก ส่วนเมื่อวันศุกร์มีการวางเพลิงอาคารรัฐสภาในจังหวัดสุลาเวสีใต้ ทำให้ผู้ติดอยู่ในอาคารเสียชีวิต 3 คน และมีคนได้รับบาดเจ็บเพราะกระโดดออกมาจากอาคาร 2 คน นอกจากนี้ยังมีการประท้วงบนเกาะบาหลีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมเช่นกัน