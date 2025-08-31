ฝนถล่มเมืองสองแคว ต้นพะยอม 100 ปีกลางเมืองโค่น ไร้คนเจ็บ

เกิดเหตุต้นพะยอมอายุกว่า 100 ปี บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พิษณุโลก ริมแม่น้ำน่าน หักโค่นลงมาขวางถนนพุทธบูชา ทำให้การจราจรไม่สามารถสัญจรผ่านได้ หลังจากในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก ได้เร่งเข้าพื้นที่พร้อมเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อตัดต้นไม้และเคลียร์เส้นทาง โดยคาดว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ
ผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายฟ้าผ่าก่อนที่ต้นพะยอมขนาดใหญ่จะโค่นลงมาอย่างแรง เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดและมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาออกกำลังกายที่สวนชมน่านตามปกติ อีกทั้งยังไม่ใช่วันเปิดเรียนของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่อยู่ใกล้เคียง จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้