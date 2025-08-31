ทล.สั่งหยุดงานผู้รับเหมา 3 วัน หลังรถเครนคว่ำทับกระบะบน ถ.พระราม 2

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถเครนพลิกคว่ำบนถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรที่ 27 (ขาเข้ากรุงเทพฯ) จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 02.30 น. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยกท่อนเหล็กของ บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด ผู้รับจ้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน 4
สาเหตุเบื้องต้นมาจากการที่รถเครนเสียการทรงตัวระหว่างทำงาน ทำให้บูมและท่อนเหล็กหล่นลงมาในช่องทางคู่ขนาน และกระทบกับรถกระบะที่ขับผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ซึ่งทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการอย่างปลอดภัยแล้ว ซึ่งทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ได้สั่งการให้วิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเคลื่อนย้ายรถเครนออกจากพื้นที่ และสามารถคืนผิวจราจรในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าได้ภายในเวลา 09.30 น. ทำให้การจราจรกลับมาเป็นปกติ
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย กรมทางหลวง ได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินงานก่อสร้างเป็นเวลา 3 วัน เพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างละเอียด รวมถึงจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมก่อนจะกลับมาดำเนินงานต่อ
กรมทางหลวง ขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่า จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บและหามาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ