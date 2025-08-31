อังกฤษเอาจริง! ส่งกลับผู้ลี้ภัยผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ของอังกฤษ ให้คำมั่นว่าจะควบคุมตัวและส่งกลับผู้ลี้ภัยผิดกฎหมาย ขณะที่รัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการจัดการกับผู้อพยพเข้าประเทศผ่านช่องแคบอังกฤษ และปัญหาการใช้โรงแรมเป็นที่พักสำหรับผู้ลี้ภัย
สตาร์เมอร์ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า "เราจะไม่ยอมรับการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ถ้าคุณข้ามช่องแคบมาอย่างผิดกฎหมาย คุณจะถูกกักตัวและถูกส่งกลับ"
ถ้อยแถลงของสตาร์เมอร์มีขึ้นหลังจากที่ประชาชนออกมารวมตัวประท้วงหลายแห่งทั่วอังกฤษในวันเสาร์ รวมถึงในกรุงลอนดอน สเกกเนส และกลอสเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจัดหาโรงแรมสำหรับผู้ลี้ภัย โดยรายงานข่าวระบุว่า มีผู้ถูกจับกุม 5 คนในลอนดอนตะวันตก
ประชาชนหลายพันคนได้จัดการชุมนุมประท้วงในช่วงฤดูร้อนนี้ หลังเกิดเหตุการณ์ผู้ขอลี้ภัยคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในโรงแรม ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาหลายข้อหา รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุ 14 ปี
ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ณ เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา จำนวนผู้ขอลี้ภัยที่พักอาศัยอยู่ตามโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 32,000 คน ในช่วงหนึ่งปี ขณะที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการใช้โรงแรมเป็นที่พักสำหรับผู้ลี้ภัยให้ได้ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า
ปัจจุบันอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังทดลองโครงการส่งผู้ลี้ภัยที่เดินทางโดยเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษกลับไปยังฝรั่งเศส แลกกับการรับผู้ลี้ภัยจำนวนเท่ากันเข้ามาในอังกฤษผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้น่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยของจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม มีผู้คนกว่า 25,000 คน เดินทางข้ามช่องแคบด้วยเรือเล็กในปี 2568 ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 ถึงประมาณ 49%