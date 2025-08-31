พาณิชย์หารือเมียนมา แก้ปัญหาการค้าชายแดน

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อบ่ายของวันที่ 29 สิงหาคม ตนได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอู ซอ ซอ โซ (H.E.Mr.Zaw Zaw Soe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางผ่อนผันการใช้มาตรการใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ของเมียนมา
ฝ่ายเมียนมารับทราบข้อกังวลของไทยจากการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการใบอนุญาตนำเข้า (Import license) โดยเฉพาะการปิดด่านเมืองเมียวดีตรงข้ามสะพานฯ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยฝ่ายเมียนมาได้เพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการนำเข้ามาเป็นลำดับ ทั้งนี้ ในระหว่างการพูดคุยหารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันฝ่ายเมียนมาแนะนำให้ผู้ประกอบการไทย ปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกสินค้าจากด่านสะพานฯ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ไปใช้ท่าเรือระนอง จ.ระนอง-เกาะสอง หรือด่านแม่สาย จ.เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก รวมทั้งรับข้อเสนอของไทยในการขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ Export Earning ไปหารือกับรัฐบาล
พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมามาเยือนไทย เพื่อหารือในระดับนโยบายสำหรับแนวทางบริหารจัดการการค้าระหว่างไทย-เมียนมา ให้มีความคล่องตัวและขยายความร่วมมือด้านการค้าบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป