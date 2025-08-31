รัฐบาลสั่งตั้ง ศบ.ทก.ใหม่ หลังคำสั่งเดิมสิ้นสภาพตามนายกฯ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 275/2568 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) ขึ้นใหม่ แทนคำสั่งเดิมที่สิ้นสภาพไปพร้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ
ศบ.ทก. มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวง หน่วยงานด้านความมั่นคง กองบัญชาการเหล่าทัพ ตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวกรอง และผู้แทนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ
ศบ.ทก. มีอำนาจและหน้าที่หลัก ได้แก่
1. ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิด
2. เสนอความเห็นและมาตรการต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
3. บูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานสนับสนุนตามความจำเป็น
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
7. การดำเนินงานทั้งหมดต้องยึดหลักการแก้ไขความตึงเครียดด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของความเท่าเทียม เคารพเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน โดยปราศจากการแทรกแซงจากประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องให้ความร่วมมือโดยชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศูนย์ร้องขอ ขณะที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะรับผิดชอบงานธุรการ การจัดโครงสร้าง การรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยใช้งบประมาณตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อสถานการณ์ชายแดนเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้อำนวยการศูนย์ต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2568