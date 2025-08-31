อิสราเอลสังหารนายกฯ และรัฐมนตรีฮุตีในเยเมน

นายมาห์ดี อัลมาชัต ประธานสภาการเมืองสูงสุด ซึ่งเป็นคณะผู้ปกครองเยเมนที่กลุ่มฮูตีตั้งขึ้นในปี 2559 หลังจากบุกเข้ายึดครองกรุงซานาในปี 2557 เปิดเผยว่า ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในกรุงซานาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นอกจากสังหารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนแล้ว ยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วย
รอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่า ในกลุ่มผู้ถูกสังหารมีรัฐมนตรีพลังงาน รัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีข่าวสารรวมอยู่ด้วย
สำนักข่าวซาบา (Saba) ของฮูตีเผยแพร่ถ้อยแถลงของนายโมฮาเหม็ด อัลอะติฟี รัฐมนตรีกลาโหมฮูตีที่ประกาศว่า ฮูตีพร้อมเผชิญหน้าอิสราเอลในทุกระดับ หลังจากที่มีการยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีอาเหม็ด อัลราฮาวี ของฮูตี ถูกอิสราเอลสังหารพร้อมกับรัฐมนตรีหลายคน
อิสราเอลแถลงเมื่อวันศุกร์ว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าที่ผู้บริหาร รัฐมนตรีกลาโหม และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮูตี อิสราเอลกำลังตรวจสอบผลของปฏิบัติการอยู่ ต่อมานายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล แถลงเมื่อวันเสาร์ว่า การโจมตีดังกล่าวได้บดขยี้ฮูตี และเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวความมั่นคงอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่เป็นวันใช้ปฏิบัติการว่า เป้าหมายกระจายไปหลายจุด เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮูตีรวมตัวกันชมการกล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์ที่มีการบันทึกไว้ของนายอับดุล มาลิก อัลฮูตี วัย 46 ปี ซึ่งเป็นผู้นำฮูตีคนที่ 2 มาตั้งแต่ปี 2547