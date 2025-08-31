"อมรัตน์"ลั่น! ถ้ายังเป็น กก.บห.จะไม่เลือกเพื่อไทยเด็ดขาด

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ระบุว่า
"ไม่เลือก #เพื่อไทย เด็ดขาด ถ้ายังเป็น #กรรมการบริหารพรรค ดิฉันจะตัดสินใจบนฐานคิด 6 ข้อนี้
1. เพื่อไทยเคยฉีก MOU อย่างหน้าด้านๆ มาแล้ว พึ่งผ่านมาหมาด ๆ เป็นแผลสดที่ความเจ็บยังไม่จางหาย ทำลายโอกาสพี่น้องคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหวังเปลี่ยนขั้วการเมือง ทรยศประชาชน
2. #เพื่อไทย มีกองทัพ iO ทำลาย #พรรคประชาชน อย่างต่อเนื่อง ดิฉันเคยส่งคนไปแฝงตัว ได้ทราบด้านลึกทั้งหมด มึแต่ริษยาไม่เคยเห็นเป็นพี่น้อง
3. สว.เป็นของสีน้ำเงิน ไม่ใช่สีแดง มีโอกาสผ่านเรื่องประชามติแก้ รธน.มากกว่า
4. ภูมิใจไทยจะเป็น "รัฐบาลเสียงข้างน้อย" ที่ควบคุมง่ายกว่า ถ้าไม่โหวตอะไรให้ รัฐบาลภูมิใจไทยก็ล้มทันที ตรงข้ามกับเพื่อไทยที่มีเสียงมากกว่า ถ้าเบี้ยวก็ควบคุมยากกว่า มีโอกาสจะไม่ยุบสภาในกำหนด 4 เดือนสูงกว่า
5. เปลี่ยนแกนนำรัฐบาล มีผลดีกับสถานการณ์ชายแดนมากกว่าให้เป็นรัฐบาลเดิม
6. เพื่อไทยไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ชัดเจนว่าเป็นเพียง "บริษัทจำกัด" ที่ทุกคนเป็นลูกจ้าง #ทักษิณ
เรื่องเขากระโดงไม่ต้องจัดการอะไร เพราะมันเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้ว
พร้อมติดแฮชแท็กว่า "เพื่อไทยใจกาก"
"ไม่เลือก #เพื่อไทย เด็ดขาด ถ้ายังเป็น #กรรมการบริหารพรรค ดิฉันจะตัดสินใจบนฐานคิด 6 ข้อนี้
1. เพื่อไทยเคยฉีก MOU อย่างหน้าด้านๆ มาแล้ว พึ่งผ่านมาหมาด ๆ เป็นแผลสดที่ความเจ็บยังไม่จางหาย ทำลายโอกาสพี่น้องคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหวังเปลี่ยนขั้วการเมือง ทรยศประชาชน
2. #เพื่อไทย มีกองทัพ iO ทำลาย #พรรคประชาชน อย่างต่อเนื่อง ดิฉันเคยส่งคนไปแฝงตัว ได้ทราบด้านลึกทั้งหมด มึแต่ริษยาไม่เคยเห็นเป็นพี่น้อง
3. สว.เป็นของสีน้ำเงิน ไม่ใช่สีแดง มีโอกาสผ่านเรื่องประชามติแก้ รธน.มากกว่า
4. ภูมิใจไทยจะเป็น "รัฐบาลเสียงข้างน้อย" ที่ควบคุมง่ายกว่า ถ้าไม่โหวตอะไรให้ รัฐบาลภูมิใจไทยก็ล้มทันที ตรงข้ามกับเพื่อไทยที่มีเสียงมากกว่า ถ้าเบี้ยวก็ควบคุมยากกว่า มีโอกาสจะไม่ยุบสภาในกำหนด 4 เดือนสูงกว่า
5. เปลี่ยนแกนนำรัฐบาล มีผลดีกับสถานการณ์ชายแดนมากกว่าให้เป็นรัฐบาลเดิม
6. เพื่อไทยไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ชัดเจนว่าเป็นเพียง "บริษัทจำกัด" ที่ทุกคนเป็นลูกจ้าง #ทักษิณ
เรื่องเขากระโดงไม่ต้องจัดการอะไร เพราะมันเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้ว
พร้อมติดแฮชแท็กว่า "เพื่อไทยใจกาก"