"หนองฟ้า" อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมไทยตอนบน

นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า พายุโซนร้อน "หนองฟ้า" ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่คืนวันที่ 30 สิงหาคม ก่อนเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือในวันนี้ ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดในวันนี้
จากภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ตรวจอากาศเช้านี้ ปรากฏกลุ่มเมฆฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำยังปกคลุมบริเวณ ภาคเหนือตอนล่างได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และพะเยา เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมจากวันก่อนหน้า เช่น จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก
จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา มี 43 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ได้แก่
ภาคเหนือ (17 จังหวัด): น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงราย พะเยา แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร เชียงใหม่ ลำพูน ตาก แม่ฮ่องสอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13 จังหวัด): เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์
ภาคกลาง (7 จังหวัด): นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออก (2 จังหวัด): จันทบุรี ตราด
ภาคใต้ (4 จังหวัด): สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีฝนตกและคลื่นลมแรง ขอให้ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2568
แม้พายุ "หนองฟ้า" จะอ่อนกำลังแล้ว แต่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกกระจายต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะบริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนกลางและตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ–ปริมณฑล จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ดังกล่าว
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด