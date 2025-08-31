สวนดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองไทยต่ำสุดในรอบ 20 เดือน ฝ่ายค้านโดดเด่นกว่ารัฐบาล

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2568" กลุ่มตัวอย่าง 2,208 คน ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2568 โดยมีตัวชี้วัด 25 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลเรียงลำดับจากค่าคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้
1. "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนสิงหาคม 2568 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 3.71 คะแนน (เดือนกรกฎาคม 2568 ได้ 3.86 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด "ดัชนีการเมืองไทย" โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
(1) ผลงานของฝ่ายค้าน ได้ 4.59 เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ 4.26 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ได้ 4.15 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(4) สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ 4.09 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(5) การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน ได้ 3.98 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(6) ความมั่นคงของประเทศ ได้ 3.93 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(7) การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ได้ 3.74 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(8) สภาพสังคมโดยรวม ได้ 3.73 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(9) การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม ได้ 3.71 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(10) การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง ได้ 3.68 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(11) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ 3.65 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(11) ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ได้ 3.65 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(13) กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ได้ 3.63 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(14) ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้ 3.62 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(15) เสถียรภาพทางการเมือง ได้ 3.58 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(17) การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ได้ 3.56 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(18) การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส ได้ 3.54 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(19) การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ได้ 3.53 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(20) สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ได้ 3.51 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(21) ราคาสินค้า ได้ 3.49 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(22) การแก้ปัญหาการว่างงาน ได้ 3.44 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(23) การแก้ปัญหาความยากจน ได้ 3.42 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(24) ผลงานของรัฐบาล ได้ 3.41 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
(25) ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 3.18 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
ภาพรวม ได้ 3.71 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ที่ 3.86
3. นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนสิงหาคม 2568
นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล
อันดับ 1 ร้อยละ 38.16 ระบุ ภูมิธรรม เวชยชัย
อันดับ 2 ร้อยละ 35.86 ระบุ มาริษ เสงี่ยมพงษ์
อันดับ 3 ร้อยละ 25.98 ระบุ แพทองธาร ชินวัตร
นักการเมืองฝ่ายค้าน
อันดับ 1 ร้อยละ 51.15 ระบุ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
อันดับ 2 ร้อยละ 30.66 ระบุ รักชนก ศรีนอก
อันดับ 3 ร้อยละ 18.19 ระบุ พริษฐ์ วัชรสินธุ
4. ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนสิงหาคม 2568
ผลงานฝ่ายรัฐบาล
อันดับ 1 ร้อยละ 40.90 ระบุ โอนเงินช่วยชาวนา
อันดับ 2 ร้อยละ 31.79 ระบุ นำคณะทูตและสื่อต่างชาติลงพื้นที่ชายแดน
อันดับ 3 ร้อยละ 27.31 ระบุ ปิดดีลภาษีทรัมป์ 19%
ผลงานฝ่ายค้าน
อันดับ 1 ร้อยละ 50.42 ระบุ ตรวจสอบการดำเนินงานให้โปร่งใส
อันดับ 2 ร้อยละ 27.73 ระบุ ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาชายแดนไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 21.85 ระบุ อภิปรายงบประมาณ 2569
สรุปผลการสำรวจ "ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2568" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,208 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม 2568 เฉลี่ย 3.71 คะแนน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ได้ 3.86 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 4.59 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ผลงานของนายกรัฐมนตรี 3.18 คะแนน นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ ภูมิธรรม เวชยชัย ร้อยละ 38.16 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 51.15 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ โอนเงินช่วยชาวนา ร้อยละ 40.90 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ ตรวจสอบการดำเนินงานให้โปร่งใส ร้อยละ 50.42
นางสาวพรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ดัชนีการเมืองไทยเดือนสิงหาคมต่ำสุดในรอบ 20 เดือน สะท้อนว่าประชาชนวันนี้ ทั้ง "เครียดการเมือง" และ "เครียดเงินในกระเป๋า" ไปพร้อมกัน ทั้งคดีการเมือง สถานการณ์ไทย-กัมพูชา นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท และปัญหาค่าครองชีพ ล้วนกระทบต่อความรู้สึกและทำให้ความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่อง จนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เข้ามาและพิสูจน์ว่าจะสามารถแก้ปัญหาประชาชนได้จริง
ด้านอาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ดัชนีการเมืองไทยในเดือนสิงหาคม ยังคงอยู่ในระดับต่ำและลดลงต่อเนื่อง โดยในตัวชี้วัดทั้ง 25 ประเด็น มีตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวที่เพิ่มขึ้น คือ ผลงานของฝ่ายค้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์การเมือง โดยผลงานของรัฐบาลและผลงานของนายกรัฐมนตรียังคงลดลง และอยู่ในสองลำดับสุดท้าย ทั้งที่ในเดือนสิงหาคม ประเทศไทยมีสถานการณ์สำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ ที่ทำให้รัฐบาลมีโอกาสทำงานและเผยแพร่ผลงานให้เห็นทางสื่อต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้รัฐบาลโดดเด่นและได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น แม้ในส่วนของความโดดเด่นของตัวนักการเมือง ผู้นำฝ่ายค้านก็ยังได้รับคะแนนสูงถึง 51.15% ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาล รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีที่แม้ได้คะแนนสูงสุด ยังได้รับเพียง 38.16% สะท้อนถึงความไม่มั่นใจของประชาชนต่อรัฐบาลทั้งในการทำงานและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ปรากฏผลงานที่ชัดเจนและเป็นที่พอใจ
