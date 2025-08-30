ปชป.นัดประชุม กก.บห.พรุ่งนี้ เคาะท่าทีร่วมรัฐบาล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งคงมีความชัดเจนในเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาล ว่าจะไปต่อกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่
นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า สส.ประชาธิปัตย์ยังอยู่ครบถ้วนทั้ง 21 เสียงตามมติพรรค เพราะการดำเนินการต่างๆ ต้องยึดตามมติพรรค ซึ่งขณะนี้มติพรรคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังเป็นไปตามมติเดิม ส่วนกรณีมี 4 รายชื่อของพรรคไปร่วมกับอีกฝั่งแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ยืนยันว่า ไม่มี สส.นครศรีธรรมราช แน่นอน
เมื่อถามว่าการโหวตยังถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส.ใช่หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า เป็นเอกสิทธิ์ของ สส. อยู่แล้ว แต่มติพรรคก็ต้องมี พร้อมย้ำว่า "เข้าใจและไปต่อ"
ด้านนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงจุดยืนในการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ว่า "ยังหนึ่งเดียว" แต่ยอมรับว่ามีการติดต่อจากขั้วตรงข้าม