ฟิลิปปินส์เตือนเฝ้าระวังการระบาดโรคมือเท้าปาก หลังยอดผู้ป่วยพุ่ง

กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ (DOH) รายงานในวันนี้ (30 ส.ค.) ว่า ในสัปดาห์เดียวมีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) จำนวน 2,525 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2568 อยู่ที่ 39,893 ราย
DOH ระบุว่า ประมาณ 50% ของผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ 13 ปี
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จำนวนผู้ป่วย HFMD ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ DOH เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโรคไวรัสที่แพร่เชื้อนี้
โรค HFMD เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส (Enterovirus) ที่มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งมักเกิดในทารกและเด็กเล็ก โดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการ เช่น เป็นไข้ มีแผลในปากที่เจ็บปวด และผื่นพุพองตามมือ เท้า และก้น โดยโรคนี้แพร่เชื้อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับน้ำลาย น้ำมูก ของเหลวจากตุ่มพุพอง หรืออุจจาระของผู้ติดเชื้อ