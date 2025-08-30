กลุ่มพลังแผ่นดินฯ นัดชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้ ไม่เอาแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย

แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) แถลงข่าวประกาศจุดยืนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันพรุ่งนี้ หลังพรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะยังคงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่จุดยืนของกลุ่มพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยยังคงเหมือนเดิม โดยนายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท. ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และคัดค้านอย่างเต็มที่ เพราะพรรคเพื่อไทยที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจะเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาล มองว่าอาจเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและไม่มีความเหมาะสมใดๆ ทั้งสิ้น
และถึงแม้เมื่อวานนี้จะเป็นชัยชนะเบื้องต้น แต่ภารกิจของประชาชนยังต้องดำเนินต่อไป เพราะพรรคเพื่อไทย และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังไม่ยอมแพ้ ยังต้องการแสวงหาอำนาจรัฐเพื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านนายแพทย์วรงค์ เดชวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ หากมองผิวเผินคล้ายกับประชาชนได้รับชัยชนะ แต่ยืนยันว่าทางการเมืองประชาชนไม่เคยชนะจริงๆ และยั่งยืน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานนี้จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่และปัญหาอื่นๆ ที่ประชาชนต้องแก้ไข จึงมีความจำเป็นที่คณะพลังแผ่นดินฯ จะต้องจัดชุมนุมเพื่อให้ความรู้กับประชาชน
นายแพทย์วรงค์ กล่าวด้วยว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เหมือนเตะหมูเข้าปากหมา ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายทางการเมือง สิ่งที่ไม่สบายใจคือ หากนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ 3 ของพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหุ่นเชิดภายใต้ระบบของนายทักษิณ จุดนี้จะเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง
ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ระบุว่า เนื่องจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดขึ้นจากรัฐบาลภายใต้พรรคเพื่อไทย คณะฯ ได้แสดงการคัดค้านการดำรงตำแหน่งแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย ไม่เช่นนั้นสงครามและการเจรจาก็จะไม่จบ ตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันไปมา ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ต้องเพิ่มเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2
พร้อมย้ำว่า หากบรรดานักการเมืองต้องการสร้างปัญหาต่อไป ก็ให้เลือกแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย ปัญหาไทย-กัมพูชา ก็จะไม่จบ และต้องแลกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตรา ซึ่งจะถูกแรงต้านจากประชาชนและไม่มีวันเป็นไปได้ก็จะมีปัญหาอีกเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงอยากบอกประชาชนว่า ตอนนี้ยังไม่ชนะ กับการที่นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกฯ เพราะยังมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสืบทอดอำนาจกันต่อไป เพียงแต่เปลี่ยนหน้านายกฯ ซึ่งยังอยู่พรรคเดียวกัน
สำหรับการนัดชุมนุมในวันพรุ่งนี้ ยอมรับว่ากังวลว่าคนจะออกมาชุมนุมน้อย แต่หากเหลือเพียงเท่านี้ก็จะเดินหน้าต่อ