รวบแล้ว! "ป๋านวย" เจ้าของบ่อนใหญ่ย่านดอนเมือง

นายอำนวย หรือ "ป๋านวย" อายุ 69 ปี ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับการลักลอบเปิดสถานที่มั่วสุมเล่นการพนัน ถูกตำรวจรวบสืบสวนนครบาล นำหมายศาลฯ ไปติดตามจับกุมตัวได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพระราม 4 ก่อนถูกคุมตัวไปขยายผลตรวจค้นบ้านพักหรูกลางทุ่งนา ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่กบดานตัว แล้วพาตัวกลับมาสอบสวนขยายผลที่ สน.ทุ่งสองห้อง
ทั้งนี้ นายอำนวย มีหมายจับของศาลแขวงดอนเมืองในคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนัน 6 หมาย หมายจับของศาลอาญา 1 หมาย ในความผิดฐานให้พักพิงบุคคลต่างด้าว จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เสือมังกร และทำกิจกรรมมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และคดีล่าสุดที่ กรมการปกครอง บุกค้นบ่อนพนันย่านสรงประภา คืนวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ส่วนคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เป็นคดีเกี่ยวกับการพนัน ศาลฯ พิพากษาแล้ว 9 คดี รวมโทษจำคุก 13 ปี นอกจากนี้ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์สู้คดี 8 คดี และอยู่ในระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องของอัยการอีก 2 คดี
มีรายงานว่า นายอำนวย เคยยื่นฟ้องกลับตำรวจ ข้อหาบุกรุก และทำให้เสียทรัพย์ รวม 6 คดีด้วย