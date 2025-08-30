"ภูมิธรรม" ไม่รู้กระแสข่าว "ทักษิณ" นัดคุย "ธนาธร"

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะไปพูดคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ว่า ตนไม่ได้เป็นคนพูด และไม่ทราบเรื่องนี้ เพราะตอนนี้พวกเราก็กำลังทำงานอยู่ วันนี้ทุกคนทำงานกันหมด พร้อมย้ำว่า ตนได้พูดไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีแผนจะไปคุยกับพรรคประชาชน ส่วนการพูดคุยอย่างเป็นทางการนั้น คือวันที่ ประกาศตัวและเข้าสภาเลย พร้อมย้ำว่า ตอนนี้ทุกฝ่ายยังคุยกันอยู่
ส่วนทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปที่โรงแรมคอนราด ที่มีการจัดงานเป็นการภายในของพรรคประชาชนในวันนี้ ด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนก็ไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหน