วิปวุฒิฯ ยืนยันถกร่าง กม.งบฯ 69 ตามกำหนดเดิม 1-2 ก.ย.

นายพิสิษฐ์ อภิสิทธิ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวยืนยันว่า ที่ประชุมวุฒิสภายังนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ ตามที่ได้นัดประชุมไว้ แม้ว่าขณะนี้รัฐมนตรีจะมีสถานะเป็นผู้รักษาการ หลังจากที่คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คณะรัฐมนตรีพ้นไปทั้งคณะ หลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคิดว่ารัฐมนตรีรักษาการซึ่งต้องมานำเสนอเนื้อหาและชี้แจงนั้นไม่ติดปัญหาอะไร และเชื่อว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นเพราะเป็นผู้ทำงบประมาณ ปี2569
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้มี สว.ที่ลงชื่ออภิปรายร่างกฎหมาย มีประมาณ 60-70 คน และจะใช้เวลาอภิปรายคนละ 10 นาที ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาพิจารณา 2 วัน ซึ่งการอภิปรายนั้นได้วางหัวข้อการอภิปรายไว้ตามสภาพปัญหา เริ่มจาก ภาพรวม งบกลาง เงินคงคลัง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านภัยธรรมชาติ และด้านบริหารราชการ เมื่ออภิปรายครบถ้วนแล้วจะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในช่วงเย็นของวันที่ 2 กันยายน
สำหรับทิศทางการโหวตของ สว. นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของ สว. แต่ส่วนตนอยากให้ผ่าน เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยงานสามารถทำงานได้เต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน