ทล.เร่งเปิดเส้นทางสายแม่ฮ่องสอน หลังติดตั้งสะพานเบลีย์ คาดสัญจรได้เย็นนี้

จากอิทธิพลพายุฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดพาต้นไม้และเศษวัสดุ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอสะพานทางหลวงหมายเลข 108 ตอนแม่สุริน–ปางหมู ระหว่างกิโลเมตรที่ 317+080 – 317+180 จนไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ล่าสุด นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไข โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อเชื่อมเส้นทางที่ขาด ซึ่งขณะนี้การทอดสะพานเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงงานถมทางขึ้น–ลง (Ramp) การติดตั้งป้าย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย คาดว่าแล้วเสร็จในวันนี้ โดยกรมทางหลวงยืนยันว่า สามารถเปิดเส้นทางได้เร็วกว่ากำหนดเดิม 1 วัน และประชาชนจะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเย็นวันนี้ (30 ส.ค.)