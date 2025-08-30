ครม.นัดพิเศษตั้ง "ภูมิธรรม" รักษาการนายกฯ "หมอมิ้ง" เป็นเลขาฯ

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป
เนื่องจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ เป็นเหตุให้ ครม.ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ให้ ครม. ที่พ้นจากตำแหน่งยังรักษาการต่อไปจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ และกฏหมายกำหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ก็ให้ ครม. มีมติแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนประเด็นเรื่องกฎหมายที่ผ่าน ครม. ไปแล้ว และอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ในหลักปฏิบัติต้องให้ ครม.ชุดใหม่ พิจารณาอนุมัติด้วย แต่ในเชิงนโยบายที่อาจจะผูกพันรัฐบาลชุดใหม่ จึงมีมติให้ชะลอไว้ก่อน ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ปฏิบัติกันมา
นายชูศักดิ์ ย้ำว่า ครม.ยังคงทำหน้าที่เหมือน ครม.ปกติ เพียงแต่ว่า หากมีนโยบายใดผูกพันกับ ครม.ในอนาคต ให้ชะลอไว้ก่อน แต่หากเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติทั่วไป
ขณะเดียวกัน นายชูศักดิ์ ยืนยันด้วยว่า ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือเรื่องยุบสภา มีเพียงการหารือเรื่องที่จำเป็นต้องทำขณะนี้ก่อน ขณะนี้ยังฟอร์ม ครม.กันอยู่ ทำให้สำเร็จไปก่อน ไม่สำเร็จว่ากันอีกที
ส่วนสถานการณ์ไทย-กัมพูชานั้น นายชูศักดิ์ กล่าวว่า แม้คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นผลลง แต่จะมีการเสนอ ศบ.ทก. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ ในการประชุม ครม.นัดพิเศษวันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลา 7 คน ได้แก่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี