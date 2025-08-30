ไทยสร้างไทยประกาศชัด! ไม่เอาแคนดิเดตนายกฯ จากเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นสัญญาณชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ได้หมดความชอบธรรมที่จะอาสามาบริหารราชการแผ่นดินต่อไป เพราะขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง 2 คน ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยที่ยึดมั่นการเมืองสุจริต และคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะรักษาหลักคุณธรรมเป็นสำคัญ
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า เหตุผลที่พรรคไทยสร้างไทยไม่สามารถยอมรับให้แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประ.เทศต่อ มี 3 ประเด็นสำคัญดังนี้
ADVERTISEMENT
arrow_forward_iosอ่านบทความ
00:00
00:22
01:12
Powered by
GliaStudio
1. หมดความชอบธรรมด้านจริยธรรมการเมือง
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดว่า นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยขาดความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของผู้นำประเทศ ส่งผลให้หมดสิ้นความไว้วางใจจากประชาชนและไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อ
2. ไร้ศักยภาพในการดูแลความมั่นคงของชาติ
โดยศาลชี้ให้เห็นว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและรอบคอบ ทำให้เกิดข้อกังขาต่อความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
3. ล้มเหลวด้านเศรษฐกิจ มุ่งประชานิยม ที่อาจแฝงด้วยผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการบริหารที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนได้อย่างยั่งยืน แต่มุ่งใช้นโยบายประชานิยมระยะสั้นและนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ขณะเดียวกันยังผลักดันแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายต่อประเทศ อาจสร้างหนี้สินมหาศาลในอนาคต กระทบต่อฐานะการคลังและประชาชนโดยตรง
คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทยจะยืนหยัดผลักดันการเมืองที่สุจริตและมีคุณธรรม พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เห็นพ้องในหลักการนี้ เพื่อสร้างอนาคตการเมืองไทยที่โปร่งใสและยั่งยืน