เตือนคนไทยในอินโดฯ เลี่ยงพื้นที่การชุมนุม ติดตามข่าวสารใกล้ชิด

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งเตือนผ่านเฟซบุ๊กเพจ Royal Thai Embassy, Jakarta ระบุว่า ตามที่ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุชุมนุมประท้วงของแรงงานและนักศึกษาอินโดนีเซียในหลายพื้นที่ อาทิ กรุงจาการ์ตา เมืองบันดุง เมืองสุราการ์ตา เมืองสุราบายา และเมืองเมดาน โดยมีสาเหตุจากความไม่พอใจต่อภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนประเด็นทางการเมืองและนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งในบางพื้นที่สถานการณ์มีความตึงเครียดและการชุมนุมยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายเมืองของอินโดนีเซีย นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้คนไทยที่กำลังเดินทางมายังอินโดนีเซีย และคนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม และติดตามข่าวสารจากทางการอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +62 811 186 253 ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้คนไทยที่กำลังเดินทางมายังอินโดนีเซีย และคนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม และติดตามข่าวสารจากทางการอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +62 811 186 253 ตลอด 24 ชั่วโมง