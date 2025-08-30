ปธ.สภาฯ สั่งนัดประชุมพิเศษ 3-5 ก.ย. จับตาโหวตนายกฯ คนใหม่

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือเรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2 ปีที่ 3 ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2568 ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2568 และครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราฎร คนที่ 2 กล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ นางาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่ง ว่า คาดว่าภายในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ น่าจะมีความชัดเจนว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี หากพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลมีความพร้อมก็แจ้งมายังประธานสภาฯ ก็จะนัดประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษให้เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี