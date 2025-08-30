"มนพร"มั่นใจเพื่อไทยรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (30 ส.ค.) แกนนำพรรคเพื่อไทยจะมีการไปพูดคุยกันที่พรรคอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะต้องไปคุยกับใครบ้าง ยังไม่ชัดเจน เวลายังเร็วไป
เมื่อถามถึงกรณีที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่า จะนำ สส. สิบกว่าเสียงหนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นั้น นางมนพร กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบว่า สส. พรรคเพื่อไทย นอกจากนายศักดิ์ดาแล้ว จะมีใครอีก แต่เท่าที่ทราบทุกคนยังอยู่ในพรรคเพื่อไทย ยกเว้นนายศักดิ์ดา
เมื่อถามว่า มีการเช็กแล้วหรือไม่ ว่า สส. เพื่อไทยหายไปกี่เสียง นางมนพร กล่าวว่า ไม่ถึงกับเช็ค แต่มีการสอบถามกัน ซึ่งหลายคนบอกว่ายังอยู่กับพรรคเพื่อไทย และจะต่อสู้ไปด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม นางมนพร กล่าวแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมเสียงได้ เพราะส่วนใหญ่ทุกพรรคก็ยังมีการคุยกัน รวมถึงพรรคประชาชน และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประธาน และรองประธาน ก็ยังเป็นของฝั่งรัฐบาลเดิม และไม่มีเงื่อนไขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆ ที่บอกว่าจะต้องมีการโหวตเลือกนายกฯ กี่วัน และข้อบังคับการประชุมก็ไม่ได้มีกำหนดว่าจะต้องมีการโหวตเลือกนายกฯ กี่วัน
ขณะที่เมื่อวานนี้ (29 ส.ค.) พรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างพรรคกล้าธรรม ไม่ได้มาร่วมแถลงด้วย จะเป็นปัญหาหรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ต้องมาคุยกัน เพราะวันนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ยังคงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมทุกพรรค