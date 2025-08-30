เลขาฯ กฤษฎีกาชี้ "นายกฯ รักษาการ" ยุบสภาไม่ได้ เตือน ครม.ดำเนินการรอบคอบ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงถึงอำนาจของคณะรัฐมนตรีรักษาการ โดยระบุว่า อำนาจในการยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี ในระบบรัฐสภา พร้อมเตือนว่า หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องนี้ ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาท
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบายเพิ่มเติมถึงสถานะของคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดปัจจุบัน ว่า การที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเนื่องจากความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวนั้น แตกต่างจากกรณีการยุบสภา หรือสภาหมดอายุขัย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้จึงยังคงมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินเหมือนปกติ และไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ในบางเรื่อง เหมือนคณะรัฐมนตรีรักษาการในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่
ขณะที่การเรียกตำแหน่งรัฐมนตรี ยังคงใช้ตามปกติโดยไม่ต้องมีคำว่า"รักษาการ" ต่อท้าย และคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมเพื่อมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีต่อไป